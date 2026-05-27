左から：「マンゴー」「ココナッツ」リーガロイヤルホテル東京の「セラーバー」では、バーで味わう風物詩、アジアの風を感じるフローズンカクテル「マンゴー」と「ココナッツ」を、7月1日〜9月30日までの期間販売する。毎年好評を得ている、バーで愉しむ夏の風物詩“大人のかき氷”を今年も用意した。今回は「オリエンタル・バカンス」をテーマに、アジアのリゾート地をイメージした2種類のフローズンカクテルをラインアップ。陽光