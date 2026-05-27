お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。次女と手をつなぐショットを披露し、複雑な心境を明かした。ストーリーズで次女とのツーショットを披露。「ディズニーストアとボンボヤージュでお買い物してクレープ食べて」「平成のプリ機で撮れるプリ機でプリクラ撮ってから」「マンダロリアン＆グローグー観た後しゃぶしゃぶ食べて帰ったよ」と“父娘デート”を明かしていた。そして、「ちょ