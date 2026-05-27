インドネシアの特殊詐欺拠点で拘束され、先月、日本に移送された男13人が70代の男性から暗号資産950万円相当をだまし取ったとして再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、インドネシアの首都・ジャカルタ近郊の詐欺拠点で拘束され、先月、日本に移送され、逮捕された男13人です。13人はインドネシアから警察官を装って、兵庫県の70代の男性に「資産について金融調査を受ける必要がある」などとうその電話をかけ、暗号資