プロ野球のファーム・リーグは27日、ナイターを含めて交流戦7試合が行われた。巨人はヤクルト戦（ジャイアンツタウン）に4―3でサヨナラ勝ち。9回1死でドラフト5位・小浜（沖縄電力）が右前にサヨナラ打を放った。小浜は2安打2打点。育成選手の相沢が4回に1号ソロ、増田大が2安打。先発の育成選手・園田は6回6安打2失点で、4番手・平内が1回2安打1奪三振1失点で3勝目（1敗2セーブ）。ヤクルト先発・石原は5回5安打3失点（自責2