日銀が27日発表した2026年3月期決算で、保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となった。日銀の利上げや財政悪化懸念を背景に長期金利が上昇しており、国債の市場価格が帳簿上の価格（簿価）を大きく下回っていることが要因。株高に伴い保有する上場投資信託（ETF）の評価益は増加し、57兆657億円となった。国債の評価損は25年3月期決算との比較で17兆円ほど膨らんだ。日銀は満期まで保有する方針で、運営に影響はない