演歌歌手の藤あや子が26日に自身のアメブロを更新。遅くまでのロケ収録に備え、手作りのミネストローネを堪能したことを報告した。【映像】藤あや子と坂本冬美の女子会の様子この日、藤は「ミネストローネ」と切り出し、完成した手料理の写真を公開。「野菜たっぷりのトマトスープに卵&チーズをプラス」したことを明かし「めっちゃ赤いけどトマトがたっぷりなだけで決して辛くはありません！」と説明した。続けて「半熟