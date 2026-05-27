街中で声を掛けてもらえる機会が増えた。ライブに来てくれる人、音楽を聴いてくれる人、自分たちのことを好きでいてくれる人がいてこそ、我々は楽しく音楽が出来ているので、心の底からおかげさんです、という気持ち。だからそんな人から声を掛けてもらえると、とても嬉しい。『吹けば飛ぶよな男だが』を読むそりゃもちろん、私もなんの予定もなくぶらぶらしていることはあまりないので、何かしらの予定があって歩いている。な