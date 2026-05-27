【モデルプレス＝2026/05/27】BTSが所属することで知られているHYBE MUSIC GROUPが、新レーベル・ABDを設立したことがわかった。5月26日、公式サイトやX、Instagramが開設された。【写真】HYBE新レーベル所属で話題の美女◆HYBE、新レーベルABD設立投稿では「＃ABD 」「＃abolddream」とタグが添えられ、新レーベルを象徴する画像や動画コンテンツの数々が公開。公式サイトでは、「ABD（A Bold Dream）は、HYBE MUSIC GROUPが設立