◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン２月のアミールトロフィー（カタール）で７着以来の出走となるビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は国分優作騎手（レースは未定）が騎乗し、ＣＷコースで追い切った。６ハロン８２秒０―１１秒６で鋭く動いた。指揮を執る坂口調教師は「先週は少し力みがあったけど、今日は折