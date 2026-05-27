◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手が意地のタイムリーだ。１点リードの３回２死二塁、ロッテ・毛利から中前適時打を放った。前夜は同点の８回２死二、三塁の場面。右翼線への飛球で一塁・モンテロ、二塁・菊池が背走する中、自身の前にポトリ。“お見合い”で２者が生還し「（野球人生で）一番、悔しいです」と目に涙を浮かべていた。前夜の悔しさを取り返す