２７日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、気象庁による大雨などに関する新たな防災気象情報の提供が２８日からスタートすることを報じた。大幅な見直しのもと、避難行動が必要な河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮という４種類の災害ごとに警戒レベルと警報などの名称をひもづけ、住民が取るべき行動を理解しやすくした今回の新しい防災気象情報について、キャスターを務める井上貴博アナウン