タレントの武田久美子（５７）が、娘との親子ショットを披露し反響を呼んでいる。武田は２７日に自身のインスタグラムを更新し「楽しかった旅行から戻りＳａｎＤｉｅｇｏにて日常の日々を送っております綺麗だったサンセット娘との写真を沢山持てました。一緒に住んでいた頃よりもグッと仲良しになれた気がした今日この頃です」とつづると、夕焼けを背景に親子で笑顔を見せるショットなどをアップした。この投稿にフォ