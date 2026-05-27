第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したモデルで女優の岡本多緒とベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラが２７日、都内で映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）のジャパンプレミアに登場した。岡本は日本での公開を迎え、「本当に思いを込めて撮影してきた。日本でプレミア上映できるということで、すごくうれしいです。（キャスト陣と）こうやってこの場に立っていることが感慨深いです