Ayase Ayaseが27日、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を配信リリースした。さらに、シンガーソングライター活動の本格再始動にあわせて自身のYouTubeチャンネルを新たに開設し、全楽曲のビジュアライザーを今夜20時に公開することが決定。【動画】5月27日20時に公開されるAyase 1st EP『dialogue』 Visualizer本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけた