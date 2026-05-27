北朝鮮のミサイル総局と国防科学院は26日、金正恩総書記の立ち合いの下、新型の軽量級多用途ミサイル発射システムと多連装戦術巡航ミサイル兵器システムの試験を実施した。朝鮮中央通信が報じた。同通信によると、試験は「国防発展5カ年目標」に基づく砲・ミサイル戦力近代化計画の一環。戦術弾道ミサイルの特殊弾頭の威力や、射程を延ばした240ミリ操縦ロケット弾の精密誘導システム、戦術巡航ミサイルの人工知能（AI）による終末