Ｊ１千葉のＭＦ姫野誠は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表の練習パートナーであるＵ―１９日本代表に選出された。併せて、クラブ内得票１位で選出されていた来月１３日にＭＵＦＧ国立で行われる「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」への出場辞退が決まった。昨季のＪ１昇格プレーオフ準決勝でゴールを決め、昇格に貢献した１７歳の”ワンダーボーイ”姫野は、今季Ｊ１百年構想リーグに１７試合出場し１得