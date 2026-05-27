木村佳乃＆浅田真央 木村佳乃、浅田真央が27日、都内で行われた『アルソア ブランドリニューアル＆新製品発表会』に出席した。化粧品・健康食品等の研究開発・製造・販売を手掛けるアルソア慧央グループが創立55周年に先駆けてブランドをリニューアル。これに合わせスキンケア製品を一新させる。同社製品を長く愛用しているという木村と浅田はこの日、新スキンケア広告ビジュアルと同じ白のドレスに身を包み登壇。