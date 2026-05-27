海外視察などをめぐり、福岡県議会の議会改革プロジェクトチームは27日、契約手続きの見直し案について話し合い、原則競争入札を行う方針などを確認しました。福岡県議会の海外視察などをめぐっては、業者と随意契約した後に視察先を追加するなどし、契約金額が大幅に増額されたケースなどが確認され、県の監査委員は「契約方法の是正が必要」と指摘しています。27日の会議では県側から、原則競争入札とし、創造性など