水樹奈々 水樹奈々のTikTokアカウントが新規開設された。新規アカウントではアーティスト活動にまつわるMUSIC CLIPやライブ映像などがアップしていく。現在、TikTokを中心にダンス動画がトレンドになっている「DISCOTHEQUE」の過去ライブ映像が公開中。「キングレコード」または「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式TikTokアカウントで「DISCOTHEQUE」投稿キャンペーンも行っている。キャンペーン締切が5月いっぱいだっ