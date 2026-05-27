法定限度を超える金利で現金を貸し付け、200万円あまりの利息を受け取ったとして29歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢月3割の利息を取る…｣29歳の男逮捕 法定限度を超える利息で現金を貸し付け利息を受け取った疑い 返済に困った男性が警察に相談したことで発覚 逮捕されたのは名古屋市中区の自称作業員 小澤辰生容疑者29歳です。 警察によりますと小澤容疑者は2023年9月ごろからおととし8月までの間、知人の20代の男性