7月5日より毎週日曜放送スタートとなる『無職転生III』の先行上映イベントが6月20日（土）に開催されることが決定した。舞台挨拶にはエリス役の加隈亜衣と、ニナ役の戸松遥が登壇する。＞＞＞イベントに登壇する加隈亜衣と戸松遥をチェック！2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来、これまでにシリーズ累計発行部数1800万部を数え、絶大な人気を誇る『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』。34歳の