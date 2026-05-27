27日午前、日本代表の塩貝健人（21）選手が帰国した。塩貝選手は代表デビュー戦となった3月のスコットランド戦で、伊東選手の決勝点をアシスト。代表での出場はわずか1試合ながら、ワールドカップメンバーに大抜てきされました。今大会の目標を塩貝選手は「得点王で！大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと思っています」と語った。そして、きょう日本代表の背番号が発表され塩貝選手は26番に決定した。エースナンバーの10