労使交渉が大きな問題となっていた韓国の半導体大手「サムスン電子」。会社側と労働組合側はきょう、正式に妥結しました。サムスン電子によりますと、きょう、賃金協定の締結式が行われ、労働組合の代表は「残念な部分はあったが、長時間の対話を続けた結果、意味のある合意に達した」などと述べたということです。今回の賃金協定で、会社側は条件付きでの賞与の上限撤廃などを盛り込んだ案を提示。組合員で投票を行い、賛成多数で