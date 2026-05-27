大手時計メーカー「シチズン時計」の元部長の男が、腕時計を不正に持ち出し売却した疑いで逮捕されました。「シチズン時計」の元部長・本間欣哉容疑者（57）は、倉庫に保管されていたシチズンの腕時計8本、あわせて220万円相当を不正に持ち出し、買い取り店で売却した業務上横領の疑いが持たれています。本間容疑者は犯行当時、時計の撮影や展示のために在庫を持ち出せる立場にあり、「お金が欲しかったからやった」と容疑を認めて