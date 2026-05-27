日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』スペシャルが、27日に放送（後7：00）。壁芸人のコネをフル活用してゲストを招集する企画で、タイムマシーン3号が“大御所タレント”を助っ人に呼んだ。【写真】『有吉の壁』に登場したまさかの大御所タレントテスラの前のトランクに隠れていたのは、片岡鶴太郎。有吉弘行が「何やらせてんだよ！」とツッコミを入れると、タイムマシーン3号の2人は「どうしても『◯（まる）』がほしくて」