アニエスベーとコンバースが3度目となるコラボレーションを実現♡2026年5月27日（水）より、新作スニーカー「ALLSTARAGEDOX」が発売されます。クラシックな「ALLSTARAGED」をベースに、アニエスベーらしいシックな遊び心をプラス。ヴィンテージ感漂うデザインと洗練されたカラーリングで、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれる注目の一足です♪ ディテӦ