衆参両院の正副議長はきょう午後、衆議院の議長公邸で会談し、皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」のとりまとめに向け、詰めの協議をおこないました。記者「いま、衆議院の森議長が議長公邸に入りました。皇族数の確保策をめぐる協議がおこなわれる予定です」関係者によりますと、午後4時すぎからおこなわれた会談では、皇族数の確保策をめぐり与野党各党による全体会議で意見が出揃ったことを踏まえ、「立法府の総意」のとり