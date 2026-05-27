巨人の阿部前監督による涙の辞任会見から一夜、波紋が広がっています。辞任などを巡って、子育て中の親などからはさまざまな声が聞かれました。球団史上初のシーズン半ばでの辞任となったプロ野球巨人の阿部慎之助前監督（47）。18歳の娘ときょうだいのけんかを止めた際に、押し倒すなど暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されました。巨人・阿部慎之助前監督：本当にご迷惑をかけてるなと思います。球界の盟主・巨人