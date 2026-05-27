カメラを向けても見向きもしない、住宅の縁側で毛づくろいをするサル。この映像が撮影された鹿児島・日置市では、5月に入りサル1匹を目撃したとの情報が相次いでおり、これまで26件に上っています。小学校の登校時間には、保護者が車で送迎。その理由について、保護者は「（サルが）人に危害を加えるということで、車で（子どもを）送りたいと思っている」と話します。小学校から約500メートル離れた住宅街でサルが住民に飛びつき