大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が27日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。橋下氏は、通報を受けた児童相談所や警察の対応について「今回、児童相談所も警察も何も問題はないです。子どもを守るという一点で、過剰気味にでも家庭に介入するって