日ごろのストレス解消に、非日常を味わうのも楽しみのひとつではないでしょうか。漫画家・カマタミワさんの作品『非日常活はじめました。』の抜粋エピソード『半径100km以内でダーツの旅をやってみた話』では、運任せの小旅行の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約4900のいいねが寄せられました。【漫画】『半径100km以内でダーツの旅をやってみた話』（全編を読む）作者は以前、『非日常活』として「純