新型軽自動車を公開株式会社EMTは2026年5月27日、日本市場を対象とした新自動車ブランド「EMTA（エムタ）」を発表しました。2027年に日本独自の軽自動車規格に準拠したEV（電気自動車）を第一弾モデルとして投入し、2029年までに合計4車種の展開を計画しています。EMTAというブランド名は「Easy, Made To All」を語源としており、「すべての人の日常を幸せにする」という目標を掲げています。電動化・スマート化によってクル