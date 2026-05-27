まちの発展を支える水への思いを新たにしようと、岡山市北区で水恩感謝祭が開かれました。 【写真を見る】城下町の発展を支えてきた旭川の水に感謝「水恩感謝祭」住民有志らが毎年開催【岡山】 ハレノワで神事 岡山芸術創造劇場ハレノワで神事がとり行われました。水恩感謝祭は、岡山城の旧城下町一帯の発展を生活用水や物流などの面で支えてきた旭川の水への感謝の気持ちを思い起こそうと、住民有志らが毎年開いているもので