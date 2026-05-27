星街すいせいとサウンドプロデューサー TAKU INOUEによる音楽プロジェクト Midnight Grand Orchestraが、2年8カ月ぶりとなる新作EP『Travelogue I』を8月19日にリリースする。 （関連：Midnight Grand Orchestra、生演奏で届けた1stライブ『Overture』バーチャルワールドに出現した惑星のステージ） 本作は通常盤と初回生産限定盤の2形態で発売され、収録曲は全4曲。初回生産限定盤の