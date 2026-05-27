私はサキです。家族は夫コウヘイと、息子のカイト。このたび私が職場復帰するため、カイトは1歳半で保育園に入ることになりました。ずっと家にいて育児と向き合う日々だったので、久しぶりの仕事に少しワクワクしています。しかしそんな浮かれた気分を吹き飛ばすように、私はしょっぱなから「保育園の洗礼」を受けることに……。発熱によるお休みに、度重なるお迎え要請。思うように働けないもどかしさを抱え、職場に申し訳なく思