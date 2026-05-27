赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第19話よりにもよって【義姉の気持ち】【編集部コメント】アヤさんからすれば、自分より格下だと思っていた相手から恩を受けるだなんて、きっとプライドが許さなか