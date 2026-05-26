前橋東警察署 前橋市内に住む６０代の男性がＳＮＳで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられ、現金約１５００万円をだまし取られました。警察は詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと、前橋市内に住む６０代の会社員の男性は、ことし１月、ＳＮＳ上で投資に関する広告にアクセスし、サポート役などを名乗る人物からラインに登録するよう指示され投資サイトに誘導されました。 そして「ＩＰＯ株