群馬県出身の落語家などが高崎市で落語会を開き、会場は笑いに包まれました。 このイベントは落語に打ち込む若手を応援しようと、高崎市の糸井ホールディングスが初めて開いたものです。 落語を披露したのは、県内出身の落語家林家つる子さんと立川がじらさん。そして、それぞれの出身大学で落語を練習している学生２人です。 立川がじらさんの後輩にあたる明治大学落語研究会のおれっ亭かっこいいさんは太田市出身で