毎年１１月にメキシコで開かれるオフロードレース「ＢＡＪＡ１０００」に５年連続で参戦する「チームジャオス」の壮行会が群馬県高崎市で行われました。 チームジャオスは、榛東村のパーツメーカー・ジャオスを中心に群馬トヨタグループなどでつくるラリーチームです。 コースの大半が砂漠で、約１６００キロをノンストップで走る世界一過酷なオフロӦ