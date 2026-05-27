石狩市で10歳未満の息子にたばこの火を押し当てやけどを負わせたとして、28歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、石狩市に住む会社員の28歳の男です。男は4月17日から20日にかけて、石狩市の自宅で10歳未満の息子の左手の甲にたばこの火を押し当て、やけどを負わせた疑いがもたれています。4月22日、関係機関から警察に「子どもの手にやけどの跡がある」と通報があり事件が発覚しました。警察によりますと、男は調