これからの気象情報です。 28日(木)は、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆5月28日(木)の天気 ・上越地方 次第に雲が厚くなり、早いところでは夕方から雨雲がかかるでしょう。 夜は各地で雨となり、雨脚が強まるところもありそうです。 ・中越地方 夜は断続的に雨の降り方が強まるでしょう。 山沿いを中心に真夏