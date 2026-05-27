長年にわたり交通安全活動に貢献したとして、広島市に住む男性に感謝状が贈られました。ユニークな活動に込めた思いとは。■松本 則正 さん「ありがとうございます。」27日、広島南警察署で感謝状を受け取ったのは、広島市南区に住む松本則正さん（82）です。長年にわたり、ユニークな方法で交通安全を訴えてきた活動がたたえられました。ユニークな方法というのが、このサルのイラスト看板。そこには、あ