犯行の様子をカメラがとらえていました。北海道釧路市の飲食店でショルダーバッグなどを盗んだとして、４３歳の女が逮捕されました。女は「間違えて持ち出した」などと容疑を否認しています。釧路市にある飲食店の防犯カメラの映像です。画面右側のイスにショルダーバッグが置かれているのが確認できます。すると、赤いドレスを着た従業員の女がそのバッグにコートをかけました。高級ブランド品だというこのバッ