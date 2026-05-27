天皇皇后両陛下は、国賓として来日中のフィリピン大統領夫妻と懇談されました。27日午前、天皇皇后両陛下はフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え、歓迎行事に臨まれました。その後、両陛下と大統領夫妻は懇談し、大統領からフィリピン人が日本で多く就労していることに感謝が示されると、陛下は「日本に貢献していただいていることに感謝いたします」と述べられたということです。また、陛下は1974年、14歳で初の海外旅行としてオ