ドジャースの大谷翔平選手が日本時間27日のロッキーズ戦で右手に死球を受け、途中交代。ドジャースは前日の試合でもエメ・シーハン投手に打球が直撃するアクシデントがあり、先発ローテーションを担う投手に不運が続いています。この日「1番・DH」でスタメン出場した大谷選手は4回の第3打席、85.2マイル(約137キロ)が右手に直撃。そのまま1塁に出塁しましたが、5回の打席で代打を送られて途中交代。翌28日の同戦では先発登板が予定