【テヘラン共同】各国のインターネット接続状況を調べる民間団体ネットブロックスは26日、イランでのネット接続が部分的に回復したとXで発表した。ネットブロックスによると、ネットがつながらない「ブラックアウト」の状態は90日近くに及んだ。この措置が継続されるかどうかは不明。ネット制限に対する国民の不満は高まっており、ペゼシュキアン大統領が25日、ネット接続を回復させる考えを示していた。イランでは昨年12月