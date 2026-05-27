フランスで開催された「第79回カンヌ国際映画祭」で最優秀女優賞を受賞したヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が27日、都内で行われた映画『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）ジャパンプレミアに登場した。日本初お披露目となった同イベントで2人は喜びを分かち合い、原作者の言葉に涙を見せる場面もあった。【写真】涙を流す岡本多緒＆寄り添うヴィルジニー・エフィラ本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨