◇交流戦中日─楽天（2026年5月27日バンテリンドーム）中日の鵜飼航丞が右中間へ同点弾を放った。1点を追う3回。先頭で打席に入ると、楽天先発・古謝の146キロ直球を右中間へはじき返した。千金の4号ソロで試合を振り出しに戻した。中日先発のドラフト2位・桜井頼之介投手はいきなり失点。初回1死一塁から辰己に左翼席へ先制の2ランを浴びた。今季はここまで0勝3敗。初勝利を目指してマウンドに立ったが、いきなり出は