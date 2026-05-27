女性がパラグライダーで空中散歩を楽しんでいた、その時でした。後ろから現れた小型飛行機が、パラシュートを突き破ったのです。オーストリア・アルプス上空で起きた、想定外の事故。パラシュートが破れ、女性は急降下しますが、44歳のベテラン操縦者は冷静でした。落下しながら、すぐに白い予備のパラシュートを開いたのです。突然の事態にも落ち着いて対応し、女性は軽いけがで済みました。海外メディアによりますと、小型飛行機