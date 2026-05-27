昨年６月３日に８９歳で亡くなった読売巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌に合わせ、出身地の千葉県佐倉市にある長嶋茂雄記念岩名球場で２７日、特別企画が始まった。長嶋さんが監督時代に使用した机や椅子を展示して再現した「監督室」が、３０、３１日の２日間限定で初めて公開される。「監督室」とは別に展示室があり、長嶋さんのバットや帽子、パネルなどが飾られている。今回の企画では「傘寿」を記念した長嶋さんの直